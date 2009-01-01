Офіційно

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 25 квітня 2018 року № 13 - р

Про скликання двадцять четвертої сесії районної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 6, частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2.4 розділу ІІ, пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання:

1.Скликати двадцять четверту сесію районної ради сьомого скликання 18 травня 2018 року на 10.00 годину в сесійній залі районної ради за адресою: смт Петрове, вул. Святкова, 20.

2. На обговорення винести наступні питання:

2.1. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року № 367 «Про районний бюджет на 2018 рік».

2.2. Про заслуховування інформації начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури про стан законності,боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Петрівського району за 2017 рік.

2.3. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Капітального будівництва» за 2017 рік.

2.4. Про звіт в.о. начальника комунального підприємства «Капітального будівництва» про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, ефективне використання майна за 2017 рік.

2.5. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Капітального будівництва».

2.6. Про звіт начальника Петрівського комбінату комунальних підприємств про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, ефективне використання майна за 2017 рік.

2.7. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Петрівського комбінату комунальних підприємств за 2017 рік.

2.8. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального закладу «Редакція Петрівського районного радіомовлення (Радіо «Голос Петрівщини») за 2017 рік.

2.9. Про звіт в.о. головного редактора комунального закладу «Редакція Петрівського районного радіомовлення (Радіо «Голос Петрівщини») про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, ефективне використання майна за 2017 рік.

2.10. Про звіт директора комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, ефективне використання майна за 2017 рік.

2.11. Про звіт головного лікаря комунального закладу «Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Петрівської районної ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, ефективне використання майна за 2017 рік.

2.12. Про стан надання медичної допомоги дитячому населенню в 2017 році.

2.13. Про звіт головного лікаря комунального закладу «Петрівська центральна лікарня» про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, ефективне використання майна за 2017 рік.

2.14. Про зміни у додатку № 1 до рішення Петрівської ра-йонної ради від 21 грудня 2017 року № 383 «Про план роботи районної ради та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік».

2.15. Про придбання житла.

2.16. Про реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу «Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»Петрівської районної ради у комунальне некомерційне підприємство «Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Петрівської районної ради.

2.17. Про внесення змін та доповнень до районної програми розвитку культури на 2016 – 2018 роки.

2.18. Про створення комунальної установи «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр» Петрівської районної ради Кіровоградської області.

2.19. Про Порядок конкурсного відбору директора та педагогічних працівників комунальної установи «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр» Петрівської районної ради Кіровоградської області.

2.20. Про надання дозволу на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з Приватним підприємством «Технології Онлайн».

2.21. Про надання дозволу на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з фізичною особою - підприємцем Стрижак І.О.

2.22. Інші питання.

3. На сесію районної ради запрошуються депутати районної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники територіальних органів, управлінь, розташованих на території району, голови територіальних громад, засоби масової інформації.

Голова районної ради Тамара Сакара