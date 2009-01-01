Плануємо літнє оздоровлення дітей

Днями Тетяна Панета, перший заступник голови райдержадміністрації, скликала нараду по визначенню та підготовці заходів щодо проведення літньої оздоровчої кампанії у 2018 році.

Обговорювалися питання стану готовності закладів відпочинку для оздоровлення дітей, організація та проведення оздоровчої кампанії влітку 2018 року.

Стало відомо, що з травня цього року, разом з працівниками сектору Петрівського РС УДСНС України в Кіровоградській області, буде проведена паспортизація пришкільних таборів з денним перебуванням дітей, у яких планується оздоровити 1025 школярів.

На оздоровлення, відпочинок та відновлення здоров“я дітей влітку 2018 року, проведення фізкультурно-оздоровчої, культурно-виховної та спортивної роботи заплановано використання коштів бюджету у сумі 769,5 тис грн.

Оздоровлення триватиме до 20 червня 2018 року, а починаючи з червня, на санітарний режим роботи, планується перевести усі дошкільні навчальні заклади.

Також обговорювалося питання належної якості та повноцінного дворазового харчування школярів у пришкільних оздоровчих таборах. Для цього керівниками загальноосвітніх навчальних закладів укладаються угоди з місцевими підприємствами для забезпечення харчоблоків свіжими фруктами, овочами, соками.

Цікавою новацією стане програма проведення активного відпочинку для обдарованих дітей, а також робота мовних таборів, де діти матимуть можливість спілкуватися іноземними мовами. А ось до учнів Че-рвонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст. планується навіть приїзд волонтера–іноземця.

Олена Приходкова.