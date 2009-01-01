Філіпенко Раїса Іванівна

До уваги футбольних уболівальників!

У суботу, 12 травня, 2018 року в Петровому на стадіоні «Інгулець», відбудеться гра 33-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги.

Зустрічаються команди:

ФК «Інгулець» - ФК «Десна» (м.Чернігів).

Початок зустрічі – о 17.30.

Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди чемпіонату.

Звертаємо вашу увагу на тому, що ця остання домашня гра першості - стане визначальною в остаточному розподілі призових місць.

Тож ваша підтримка для наших футболістів є дуже важливою!

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До уваги футбольних уболівальників!

У неділю, 13 травня 2018 року, у Влодимирівці на полі НТБ «Молодіжний» відбудеться гра 30-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Другої ліги.

Зустрічаються команди

ФК «Інгулець» - ФК «Миколаїв - 2»

Початок гри - о 17.00

Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду.

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