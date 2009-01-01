Філіпенко Раїса Іванівна

Випуск: № 19 (10036) Четвер, 10 травня 2018 року

Неочікувано пішла з життя чуйна, добра, прекрасна жінка, учасниця літературного клубу «Струни душі» Філіпенко Раїса Іванівна.

Ця людина заслуговує на найкращі слова поваги та шани. З почуттям глибокої скорботи колектив територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району та учасники клубу висловлюють найщиріші співчуття рідним та близьким покійної з приводу раптової смерті. Ми щиро поділяємо Ваше горе і передаємо слова підтримки. Нехай земля буде їй пухом. Вічна пам’ять…

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