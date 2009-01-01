Про розроблення детального плану території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області

Розглянувши пропозицію Петрівського селищного голови С. Тилик від 04 травня 2018 року №01-15/455/1, «Про розроблення детального плану території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області», проект рішення селищної ради, оприлюднений 02.04.2018 року, відповідно до статті 25, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про основи містобудування», статей 10, 19, 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 «Порядок проведення громадських слухань щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.Т.1 – 14.2012 «Склад та зміст детального плану території», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, розвитку населених пунктів, раціонального використання місцевих природних ресурсів, екологічної безпеки, комунальної власності та житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг та приватизації майна, житла та землі від 04 травня 2018 року №684, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області орієнтовною площею 4,0000 га, на території Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області.

2. Замовником розроблення детального плану території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області орієнтовною площею 4,0000 га, на території Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області визначити виконавчий комітет Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області.

3. Визначити приміщення сесійної зали Петрівської селищної ради за адресою: вул. Святкова, 7, смт Петрове місцем оприлюднення та ознайомлення з проектом детального плану території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області.

4. Визначити, що пропозиції до проекту детального плану території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області подаються на протязі п’яти календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області.

5. Уповноважити Петрівського селищного голову Тилик Світлану Олександрівну підписати договір про виготовлення детального плану території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області.

6. Детальний план території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області подати на розгляд та затвердження Петрівській селищній раді згідно з чинним законодавством.

7. Виконавчому комітету Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області:

визначити джерела фінансування розроблення детального плану території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області;

забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території земельної ділянки для капітального будівництва пішохідного мосту через річку Інгулець в смт Петрове Кіровоградської області;

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації, що поширюються на території Петрівської селищної ради у двотижневий строк з дня його прийняття.

8. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-стійну комісію селищної ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, розвитку населених пунктів, раціонального використання місцевих природних ресурсів, екологічної безпеки, комунальної власності та житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг та приватизації майна, житла та землі.

Петрівський селищний голова С. Тилик, виконавчий комітет Петрівсько селищної ради