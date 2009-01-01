У ногу з часом

Нині загальновизнаним світовим трендом є натуральні, або органічні продукти харчування. Вони, як правило, значно дорожчі від решти, але люди їх охоче купують, бо не бажають споживати продукцію, насичену різноманітною хімією, яка повільно отруює організм, негативно впливає на генетику.

В Україні поки що ринок органічної продукції не такий широкий, як в інших країнах, але він невпинно розвивається і знаходить все більше прихильників.

Днями в Петровому відкрився фірмовий магазин ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» «Все натуральне». Відкриття було, як нині заведено, урочистим, з аркою з кольорових кульок біля входу, дегустаційними столиками в торговельній залі. Атмосферу свята забезпечував відомий в нашому районі музикант (і не тільки музикант, а всебічно обдарований в різноманітних сферах: від педагогіки - до спорту) Сергій Чорнопольський, який в даному випадку виступав у ролі ді-джея, міксуючи «гарячі» музичні композиції, та дотепними репліками запрошуючи петрівчан відвідати магазин.

Відвідувачів вітали посмішками привітні продавчині, швидко та якісно обслуговуючи бажаючих спробувати різноманітних смаколиків. Слід сказати, що вибір продукції в магазині доволі широкий – від готових страв та напівфабрикатів до повного набору гастрономії, напоїв тощо.

Загальновідомою є істина, що конкуренція є рушійною силою як в економіці, так і в торгівлі, вона сприяє кращому задоволенню потреб людей. Таким чином, з відкриттям ще одного магазину з широким вибором продуктів харчування, конкурентне середовище в райцентрі стане більш напруженим, що, втім, для нас, покупців, є, безумовно, позитивним фактором.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: святково прикрашений вхід в крамницю; веселий ді-джей Сергій Чорнопольський; інтер’єр торговельної зали з привітними продавчинями.

Фото автора.