Гірчить Чорнобиль крізь роки

26 квітня 2018 року, вшановуючи подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в Петровому пройшов мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам’ятника ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Він розпочався о 10:00 в сквері ветеранів з пісні Юлії Білої «Чорнобильська біда».

Вшанувати пам’ять про загиблих і постраждалих та висловити свою скорботу з цього приводу, покласти квіти до пам’ятника ліквідаторів аварії на ЧАЕС прийшли керівники району та селища, представники сільських рад, орга-нізацій та установ району, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та їх родини, духовенство, громадськість селища, учнівська молодь.

Зі словами вдячності та поваги звернулися до ліквідаторів аварії на ЧАЕС очільники району.

- Ми безмежно вдячні вам – ліквідаторам аварії за врятовані мільйони життів, ми ніколи не забудемо тих, кого з нами немає поряд, тих, хто, не вагаючись узяв участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Нехай ніколи не повториться жах тієї масштабної техногенної катастрофи, нехай залишиться тільки пам“ять про ті моторошні події, яка навчить нас цінувати нашу землю, природу, мир, спокій та людське життя, - сказав у своєму виступі голова рай- держаджадміністрації Сергій Завалій.

- Чорнобиль практично торкнувся кожного з нас: – хвороби, скалічені долі наших рідних, близьких і зовсім невідомих людей,- тих, хто ліквідовував наслідки аварії. Низько вклоняємось перед людським подвигом, відвагою ліквідаторів нашого району, які не думали про нагороди, відзнаки, не ховалися за спини товаришів, навіть деколи не усвідомлювали повною мірою, на яку особисту небезпеку наражаються, - зазначила у своєму виступі голова районної ради Тамара Сакара.

Після вступних слів Голова РДА Сергій Завалій та Тамара Сакара нагородили почесними грамотами за мужність і героїзм у боротьбі з невидимим, але руйнівним противником, захист громадян від атомного лиха, подолання найбільшої техногенної катастрофи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Сергія Зелінського , Геннадія Полякова, Валерія Свірікова, Івана Таранця.

Петрівський селищний голова Світлана Тилик та голова громадської організації «Союз-Чорнобиль» Володимир Попіль також висловили слова вдячності, побажали міцного здоров`я, щасливих і радісних днів усім учасникам ліквідації наслідків аварії та їхнім родинам.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам“ять усіх загиблих внаслідок аварії на ЧАЕС.

За давньою православною традицією в цей пам“ятний для всіх присутніх день провели молебень благочинний Петрівського району, настоятель Свято-Покровської церкви протоієрей Дмитро Городецький та настоятель храму Вознесіння Господнього селища Петрового протоієрей Михайло Царук.

Завершився мітинг покладанням квітів до пам“ятного знаку землякам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Першими це зробили голова Петрівської РДА Сергій Завалій, голова Петрівської районної ради Тамара Сакара, Петрівський селищний голова Світлана Тилик, а також учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, голова громадської організації «Союз-Чорнобиль» Володимир Попіль.

А далі усі присутні також мали можливість покласти квіти до пам“ятного знаку жертвам Чорнобильської трагедії.

Покладання супроводжувалось піснею «Чорнобиль-молодь буде пам`ятати» у виконанні Леоніда Старова та Вадима Блохи.

Після закінчення заходу Петрівський селищний голова Світлана Тилик подякувала всім за участь та запросила учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх родин на поминальний обід.

Олександр Стрижак.