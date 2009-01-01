Немає таких проблем, які б неможливо було вирішити

Тривають робочі поїздки по територіальних громадах представниками районної влади задля подальшого ознайомлення зі станом справ на місцях.

Нещодавно керівники району - голови райдержадміністрації Сергій Завалій та районної ради Тамара Сакара відвідали Ганнівську та Іскрівську сільські ради, де зу-стрілися з їх очільниками Ніною Цапенко та Миколою Платошиним, а також з представниками депутатського корпусу обох цих самоврядних одиниць. У ході бесіди обговорили зроблену за перший квартал роботу та визначили шляхи виконання наступних запланованих проектів.

У обговореннях взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури РДА Геннадій Горбанець, голвний лікар КЗ «Петрівський центр медико-санітарної допомоги» Геннадій Кім та завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Тетяна Волощенко.

У Ганнівській сільській раді наразі ведуться масштабні роботи з благоустрою, у яких беруть активну участь усі мешканці територіальної громади, за що Ніна Степанівна їм дуже вдячна. Особливою ініціативністю позначена участь молоді с.Сергіївка, яка дружно вийшла на весняний суботник, в ході якого підготували територію для майбутньої паркової зони – місця громадського дозвілля та відпочинку, в якому сільський голова, разом з депутатським корпусом, запланували встановити лавочки, гойдалки, стаціонарні мангали та дитячий майданчик.

А тим часом, за ініціативи Ніни Цапенко, ведеться підготовча робота по будівництву нового водопроводу в Ганнівці. Для цього будуть проведені топографічні зйомки, виготовлено проектно-кошторисну документацію, оновлено містобудівну документацію. Для реалізації цього дороговартісного проекту, який коштує близько 2 млн.775тис. грн., планується залучити кошти ДП «Схід ГЗК», районного бюджету та бюджету Ганнівської сільської ради. Крім того, за попередньою домовленістю з депутатом Верховної Ради України від Радикальної Партії Олега Ляшка Дмитром Володимировичем Ліньком та за ініціативи депутата Петрівської районної ради Наталії Тритяк, яка представляє Радикальну Партію Олега Ляшка в нашому районі, з’явилася інформація, що вони також мають намір дуже ґрунтовно долучитися до здійснення зазначеного проекту. Тож не виключено, що саме ця політична сила візьме на себе основну частину фінансових витрат на його реалізацію.

У планах сільської ради на 2018 рік – завершення облаштування сучасними склопакетами віконних прорізів у загальноосвітніх школах, придбання необхідного обладнання, згідно вимог Нової української школи, для кабінетів першокласників, які з 1 вересня навчатимуться вже за новою програмою, ремонтні роботи у ДНЗ, придбання комп’ютерної техніки для медичної амбулаторії, музичної апаратури для СБК, службового автомобіля для потреб сільської ради, освітлення вулиць та проведення поточного ямкового ремонту автодоріг.

Керівники районної влади оглянули дорогу до с.Рядового, яка потребує негайного капітального ремонту. Тож по-ділилися інформацією, що, за сприяння голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка, уже найближчим часом з державного бюджету буде саме для цих потреб виділено субвенцію в розмірі 3.5 млн. грн., яка частково покриє витрати і на ремонт дороги в даному напрямку. Далі очільники району оглянули ФАП Рядового, де наразі допомагають вирішити проблему юридичного оформлення права власності на приміщення, після чого можна буде вже розпочати і ремонтні роботи самої будівлі.

А вже в другій половині дня Сергій Завалій та Тамара Сакара завітали до Іскрівської сільської ради.

Тут спільними зусиллями продовжується робота по бу-дівництву на території, що належить місцевій загальноосвітній школі, сучасного спортивного майданчика з вуличними тренажерами, футбольним полем із штучним покриттям, глядацькими трибунами, системою освітлення та огорожею. Наразі готується проектно-кошторисна документація та невдовзі почнуться будівельні роботи. Крім того, буде закладено парк, де передбачається створити належні умови для змістовного дозвілля та відпочинку іскрівської громади Усе це здійснюватиметься за кошти ПрАТ «ЦГЗК» в рамках Угоди про соціально-економічне партнерство, а також будуть залучені кошти районного бюджету і бюджету сільської ради (усього - близько 1.5 млн.грн).

Також ведуться підготовчі роботи до капітального ремонту лікарської амбулаторії сімейної медицини, тож очільники району узгодили етапи їх проведення. А ще у планах сільської ради придбання для амбулаторії комп’ютерної техніки та забезпечення доступу до Інтернету.

Звітуючи, Іскрівський сільський голова Микола Платошин зазначив, що, завдяки перегляду розміру орендної плати за користування землею ПрАТ «ЦГЗК», тепер стало можливим запланувати виділення коштів з сільського бюджету на розвиток закладів культури, освіти, охорони здоров’я та благоустрою, Парку відпочинку, а також на виготовлення містобудівної документації, ремонт мережі водопостачання та поточний ремонт доріг.

Найгострішою в обох сільських радах залишається проблема ремонту дорожньо-транспортного покриття, та все ж, спільними зусиллями, вона поступово вирішується. Як зазначив Сергій Завалій: «Продуктивна співпраця влади, громади і бізнесу є прикладом реалізації справді гарних і потрібних проектів».

А ще під час спілкування в обох сільських радах Тамара Сакара вкотре нагадала, що невдовзі стартує районна програма «Майбутнє - спільна справа», тож закликала громадян розробляти нові проекти, подавати їх до конкурсної програми та отримувати додаткове фінансування для подальшого розвитку своїх громад, адже спільна співпраця завжди дає гарний результат.

Олена Приходкова.

На знімках: депутати Ганнівської сільської ради на зустрічі з керівництвом району; очільники влади оглядають ФАП Рядового; М.Платошин звітує роботу за перший квартал 2018 року.