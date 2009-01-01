Шановні земляки!

До уваги футбольних уболівальників!
У суботу, 12 травня, 2018 року в Петровому на стадіоні «Інгулець», відбудеться гра 33-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги.
Зустрічаються команди:
ФК «Інгулець» - ФК «Десна» (м.Чернігів).
Початок зустрічі – о 17.30.
Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди чемпіонату.
Звертаємо вашу увагу на тому, що ця остання домашня гра першості - стане визначальною в остаточному розподілі призових місць.
Тож ваша підтримка для наших футболістів є дуже важливою!
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До уваги футбольних уболівальників!
У неділю, 13 травня 2018 року, у Влодимирівці на полі НТБ «Молодіжний» відбудеться гра 30-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Другої ліги.
Зустрічаються команди
ФК «Інгулець» - ФК «Миколаїв - 2»
Початок гри - о 17.00
Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду.
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