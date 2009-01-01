Шановні співвітчизники та ветерани!

Український народ є нащадком славетного та сильного покоління героїв, які в роки Другої світової війни вибороли для нас право на існування.

Ми безмежно вдячні кожному солдатові, кожному учаснику визвольної боротьби, кожному герою, який пожертвував своїм життям заради благополуччя та миру.

Свята пам’ять про ветеранів Другої світової війни залишається з нами як високий зразок мужності, сили духу, самопожертви та тяжкої праці, і, водночас, як вічна скорбота за тими, хто віддав життя за свободу Вітчизни.

Тому для нас, нащадків і спадкоємців переможців тієї страшної війни, найвищим законом буття є вірність їх священній справі і нетлінній па-м’яті, довічна синівська шана і повага.

Цього дня ми схиляємося в доземному поклоні перед нині живими, усіма тими, хто проніс через лихоліття війни любов до Батьківщини і бажання бачити її незалежною та квітучою. Це вашим потом і кров’ю густо зрошена батьківська земля, як у роки воєнного лихоліття, так і у важкі дні відбудови народного господарства.

Світла і вічна пам’ять загиблим воїнам! Честь і слава живим героям!

З повагою Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко