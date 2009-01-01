Оголошення

Випуск: № 18 (10035) Четвер, 3 травня 2018 року

Кіровоградська обласна рада оголошує конкурс на зайняття посади керівника ТМО «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області».

Інформація щодо вимог до претендентів та умов проведення конкурсу знаходиться на веб-сайті обласної ради: https://www.oblrada.kirovograd.ua/

Документи приймаються з 24 квітня по 07 травня 2018 року за адресою: 25022, м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, буд 1, каб. 205 з 9.00 до 17.00, або звертатися за тел. 0522 30-15-86.

SocButtons v1.5