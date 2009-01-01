Втрачений атестат про загальну середню освіту - серія РА №006489, виданий Луганською загальноосвітньою школою І-ІІІ ст. 19.06.1999 року на ім’я Козловського Віталія Вікторовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
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Втрачений атестат про загальну середню освіту - серія СН №001448, виданий Луганською загальноосвітньою школою І-ІІІ ст. 19.06.1998 року на ім’я Чорної Марини Василівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ
З 8.00 до 16.00 години (крім суботи та неділі) працює «телефон довіри» з питань недопущення, попередження та протидії проявам корупції в головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.
Звертатись за телефоном: (0522) 37-70-53. Електронні повідомлення із зазначених питань направляти на електронну скриньку audit@kr.pfu.gov.ua.
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