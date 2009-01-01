Богданівська сільска рада запрошує усіх жителів села Солдатського на збори з приводу початку прцедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації - генерального плану зонування (зонінгу) території с.Солдатське, Богданівської сільської ради, Петрівського району, Кіровоградської області.

З розширеною документацією можна ознайомитися, подати свої пропозиції та зауваження в письмовій формі протягом 1 місяця з дня публікації цього повідомлення в Богданівській сільській раді.

Збори відбудуться у четвер 10 травня 2018 року в приміщенні Богданівської сільської ради.

Сергій Доцяк, Богданівський сільський голова