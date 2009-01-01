Повідомлення

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря СФГ «СВС» доводить до відома громадськості про те, що спеціалізується на очистці та зберіганні зернових і технічних культур.

Виробничий майданчик СФГ «СВС» знаходиться за адресою: 28320, Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Зелене.

Джерелами забруднення на майданчику є: опалювальна піч сторожки; дільниця по переробці сільськогосподарської продукції (зерноочисна споруда ЗАВ, тік); криті склади зберігання зернових культур.

Залишкова дія на навколишнє середовище пов’язана з викидами в атмосферу забруднюючих речовин: Оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна), діоксид азоту, азоту (1) оксид (N2O), НМЛОС.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ не перевищують граничнодопустимі концентрації.

Пропозиції та зауваження направляти в Петрівську районну державну адміністрацію протягом місяця з дня опублікування за адресою: 28300, Кіровоградська обл., смт. Петрове, вул. Святкова, 20, або за телефоном: (0237) 9-63-01.