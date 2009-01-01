Повідомлення

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПСП «Райпольське» доводить до відома громадськості про те, що підприємство спеціалізується на очистці та зберіганні зернових та технічних культур, розведенні та вирощуванні свиней, зберіганні, заправці та ремонті сільськогосподарської техніки та обладнання підприємства, а також на теплопостачанні приміщень охорони та кімнати відпочинку в холодну пору року.

Основний майданчик ПСП «Райпольське» розташовано за адресою: 28321, Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Іванівка, вул. Центральна, 1.

Джерелами забруднення на майданчику є: АЗС (резервуари для зберігання пального та пістолети для заправки транспорту); Криті склади зернових; Критий тік тимчасового зберігання зернових; Дві зерноочисних машини ОВС-25; Відкрита стоянка техніки та ремонтні бокси для її обслуговування; Зварювальний пост (електрозварювальний апарат та пропановий різак); Опалювальні печі кімнати відпочинку та приміщення охорони; Механічна майстерня (токарний, два заточних та свердлильний металообробні верстати); Корпуси утримання свиней.

Склади майданчику для зберігання с/г продукції ПСП «Райпольське» розташовано за адресами:

Склад №1: 28321, Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Іванівка, вул. Степова.

Склад №2: 28321, Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Іванівка, вул. Сонячна,17.

Склад №3: 28321, Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Іванівка, вул. Сонячна,24.

Джерелами забруднення на майданчику є: три склади.

Залишкова дія на навколишнє середовище пов’язана з викидами в атмосферу забруднюючих речовин: Оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на манган), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна), діоксид азоту, азоту (1) оксид (N2O), аміак, диметилсульфід, метилмеркаптан(газ), сірки діоксид, сірководень(H2S), диметиламін, альде-гід пропіоновий, кислота капронова, вуглеводні граничні, вуглеводні ароматичні, НМЛОС, бензол, толуол, фенол, бенз(а)пирен.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ не перевищують граничнодопустимі концентрації.

Пропозиції та зауваження направляти в Петрівську районну державну адміністрацію протягом місяця з дня опублікування за адресою: 28300, Кіровоградська обл., смт. Петрове, вул. Святкова, 20, або за телефоном: (0237) 9-63-01.