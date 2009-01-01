Спортивні новини Надзвичайно «Веселі старти»

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я у районі відбулися спортивні заходи.

Завершальним етапом другої районної спартакіади, у спортивному залі ДЮСШ «Олімп», пройшли «Веселі старти» у яких взяли участь об’єднані команди райдержадміністрації і районної ради - «Радар», «Освітяни» та представники Новостародубської громади - «Нью-Стародуб».

Від імені голови райдержадміністрації Сергія Завалія з вітальним словом до усіх учасників спартакіади звернулася перший заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета та від імені голови районної ради Тамари Сакари також до привітань приєдналася заступник голови районної ради Антоніна Іванова, які побажали командам перемоги та гарного настрою.

Для журі, до складу якого увійшли: перший заступник голови Петрівської райдержадміністрації Тетяна Панета, тренер-викладач ДЮСШ «Олімп» Олексій Агафонов, представник Новостародубської громади Геннадій Колісник та методист РМК КУ «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Гульнара Лубенець, та для лічильної комісії, яку представляв методист ДЮСШ «Олімп» Роман Лук’янов - обрати найкращих виявилося досить важко, адже усі команди були добре підготовлені, а учасники налаштовані лише на перемогу. Командний дух і боротьба за Кубок неабияк мотивували гравців. Максимальну ж підтримку учасникам змагань надавали уболівальники.Освітяни нашвидкуруч вигадували віршовані гасла та слогани, співали на підтримку своєї команди підбадьорюючі пісні, а уболівальники «Радара» підготували яскраві плакати, що надало спортсменам сили духу.

Навіть головному тренеру та судді змагань - викладачеві ДЮСШ «Олімп» Богдану Залевському було непросто оцінювати спортивні навички учасників у різних естафетах. Та все ж, найсильнішою цього року визнано збірну команду Новостародубської громади «Нью-Стародуб». Із рук в руки вони отримали перехідний Кубок голови районної державної адміністрації та голови районної ради від команди «Радар» - переможця минулорічних змагань, а також цінний подарунок. Друге та третє місце з різницею лише в 1 бал посіли «Освітяни» та «Радар», які отримали грамоти та цінні подарунки.

Ще багато призів вибороли наші учасники наприкінці «Веселих стартів». У номінації на «Кращого гравця» серед чоловіків та жінок наголоди отримали Віталій Сімкович (збірна команда освітян) та Юлія Побережна (команда «Радар»).

Звання «Кращої команди вболівальників» отримали освітяни, перемогу у номінації «Краща презентація команди» отримала команда «Радар», найактивнішим ветераном спорту, за оцінкою журі, став Григорій Катрич (команда «Радар»), а найактивнішим представником молоді – Марина Лут (збірна команда Новостародубської громади).

Олена Приходкова.

На знімках: спільне фото усіх учасників «Веселих стартів».