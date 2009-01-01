Про війну ліричними рядками

За розлуками, за війною,

Постаріла, збулася сну.

Овдовіла ще молодою,

Посивіла за ніч одну.

А сьогодні така хвилина,

Стільки радості (ну й дива) -

Повернулась її дитина,

Хай скалічена, та жива!

І дивилася мати мовчки,

(сльози висушила печаль).

На порожній рукав сорочки,

Що у сина звисав з плеча.

Григорій Ліщенюк, смт Петрове

Помните войну!

Где слышен гул винтов, рокочущий и строгий,

Где светятся, как в Новый год, огни,

Стоит скала, задумчиво, сурово,

Как будто вспоминает годы, дни.

Тяжёлые, израненные годы,

И взрывы бомб, и стон родной земли,

И плач живой истерзанной природы,

И неба крик, что ветры принесли.

А на скале, как будто её мысли,

(Их пробуждает гром, встречающий весну),

Написаны слова, как будто сами вышли

Призывом строгим: «Помните войну!»

Да, помнят люди горе, помнят, знают.

В их ранах не утихла боль войны.

И часто за разрывы принимают

Раскатистый, далёкий гром весны.

Красный цвет

Дышит свежестью ветер морской,

И волны лениво качает.

Я стою здесь, плененный грустной тоской

О родном и далеком крае.

Вспомнил дом я свой, вспомнил родных.

Вспомнил мать я свою дорогую.

Как мне грустно сейчас без них,

Как о доме родном я тоскую.

Мама, сколько в жизни ты горя знала,

Сколько горьких ты слез пролила,

Рано мать и отца потеряла,

В вихрь бед тебя жизнь занесла.

Это было ранней весной,

Когда небо дымом закрылось,

И земля, испахана войной,

Вся от ран стонала и дымилась.

Черный день тогда был, черный, черный.

Тучи, будто руки палачей.

А у вишни, белой и роскошной,

Мать держала на руках детей.

И отец, от злости почерневший,

Будто из железа, из свинца,

Впереди стоял окаменевший

И смотрел на немца-палача.

Он стоял, расправив гордо плечи,

Закрывая грудью мать, детей.

А в глазах горела жажда мести

За убитых ни за что людей.

Он и умер, не сказав ни слова,

Мертвый он смотрел на палачей.

А у головы лежали в крови

Мать, обнявши мертвых сыновей.

Только ветер вишню все качает.

Падает на землю красный цвет.

Вишня и сейчас, наверно, слышит,

Плач детей кровавых давних лет.

Іван Бондар