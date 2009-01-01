Про війну ліричними рядками

За розлуками, за війною,
Постаріла, збулася сну.
Овдовіла ще молодою,
Посивіла за ніч одну.
А сьогодні така хвилина,
Стільки радості (ну й дива) -
Повернулась її дитина,
Хай скалічена, та жива!
І дивилася мати мовчки,
(сльози висушила печаль).
На порожній рукав сорочки,
Що у сина звисав з плеча.
Григорій Ліщенюк, смт Петрове
Помните войну!
Где слышен гул винтов, рокочущий и строгий,
Где светятся, как в Новый год, огни,
Стоит скала, задумчиво, сурово,
Как будто вспоминает годы, дни.
Тяжёлые, израненные годы,
И взрывы бомб, и стон родной земли,
И плач живой истерзанной природы,
И неба крик, что ветры принесли.
А на скале, как будто её мысли,
(Их пробуждает гром, встречающий весну),
Написаны слова, как будто сами вышли
Призывом строгим: «Помните войну!»
Да, помнят люди горе, помнят, знают.
В их ранах не утихла боль войны.
И часто за разрывы принимают
Раскатистый, далёкий гром весны.
Красный цвет
Дышит свежестью ветер морской,
И волны лениво качает.
Я стою здесь, плененный грустной тоской
О родном и далеком крае.
Вспомнил дом я свой, вспомнил родных.
Вспомнил мать я свою дорогую.
Как мне грустно сейчас без них,
Как о доме родном я тоскую.
Мама, сколько в жизни ты горя знала,
Сколько горьких ты слез пролила,
Рано мать и отца потеряла,
В вихрь бед тебя жизнь занесла.
Это было ранней весной,
Когда небо дымом закрылось,
И земля, испахана войной,
Вся от ран стонала и дымилась.
Черный день тогда был, черный, черный.
Тучи, будто руки палачей.
А у вишни, белой и роскошной,
Мать держала на руках детей.
И отец, от злости почерневший,
Будто из железа, из свинца,
Впереди стоял окаменевший
И смотрел на немца-палача.
Он стоял, расправив гордо плечи,
Закрывая грудью мать, детей.
А в глазах горела жажда мести
За убитых ни за что людей.
Он и умер, не сказав ни слова,
Мертвый он смотрел на палачей.
А у головы лежали в крови
Мать, обнявши мертвых сыновей.
Только ветер вишню все качает.
Падает на землю красный цвет.
Вишня и сейчас, наверно, слышит,
Плач детей кровавых давних лет.
Іван Бондар