Професію пожежників можна назвати по-справжньому героїчною, адже вони щодня рятують життя людей!

Служба «101» інформує, застерігає

В Україні встановлено професійне свято «День пожежної охорони», яке відзначається щороку 17 квітня.Нині своє професійне свято відзначили ветерани протипожежної служби.Люди цієї безстрашної професії завжди були у великій пошані. У важку хвилину, коли все навколо горить і валиться, вони максимально швидко приходять на допомогу й рятують життя, природу, будинки, речі. Сьогодні у них свято. А тому побажаємо їм спокою і витримки в їх вибухонебезпечнiй роботі.

З 16 по 20 квітня 2018 року в дошкільних та загальноосвітніх закладах району відбувся Тиждень знань з безпеки життєдіяльності на тему: «Живи цікаво та безпечно!» Перед учнями загальноосвітніх шкіл з бесідами про дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій виступили співробітники Петрівського РС та 32 ДПРЧ У ДСНС України в області.

10 квітня 2018 року був проведений районний Фестиваль дружин юних пожежників, який проходив в Пе-трівському НВК. Переможцем фестивалю стала команда «101 ДЮП» Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, філії Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області