Шановні жителі району та гості Петрівщини!

Запрошуємо вас узяти участь в урочистостях з нагоди 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні, які відбудуться в смт Петровому 09 травня 2018 року.

В програмі свята:

- 08.45 – 09.15 – шикування колони (від районного Будинку культури);

- 09.00 – 09.15 – «Веснянкова хода» за участю учнівської молоді закладів освіти селища Петрового (від Петрівського НВО до перехрестя вул. Центральної і Святкової);

- 09.15 – 09.30 - урочиста хода до місця проведення мітингу біля Братської могили радянських воїнів;

- 09.30 – 10.30 – мітинг, покладання квітів та Гірлянди Слави до меморіалу воїнам-визволителям;

- 10.30 – 13.00 – презентація оновленої експозиції в районному музеї історії;

- 10.00 – 13.00 - фотовиставка «Погляд у героїчне минуле» (біля Парку відпочинку селища Петрового);

- 11.00 - 12.30 - тематична концертна програма «День пам’яті та надії» за участю кращих аматорських колективів району в Парку відпочинку селища Петрового;

- 11.00 – 12.00 - спортивні змагання в Парку відпочинку селища Петрового;

- 11.30 – 12.30 - частування традиційною солдатською кашею.

Під час святкових заходів у Парку відпочинку працюватиме виїзна торгівля.

Звертаємося до жителів району із закликом долучитися до акції пам’яті, і 9 травня, одягнувши квітку маку, тим самим віддати шану героям і пам’ять усім жертвам війни.

Також пропонуємо підтримати акцію «Ми пам’ятаємо їхні імена…», ініційовану дитячим парламентом - вийти на урочистості з нагоди Дня Перемоги з фотопортретами своїх рідних та близьких, які воювали на фронтах Другої Світової війни і не дожили до сьогодення.

Організатори заходу – Петрівська РДА, Пе-трівська районна рада