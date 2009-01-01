«Бідняки» з мандатами народних депутатів

Дехто з народних обранців, якщо вірити їхнім деклара-ціям, бідні, як церковні миші, є серед них і безхатченки. До того ж, значна частина законодавців по вуха в неоплатних боргах. Неоплатних не тільки через величезні суми, а і тому, що вони їх банально і нахабно не хочуть повертати. 75% українських народних депутатів, як повідомляє в ЗМІ керуючий партнер «Фінансового клубу» Руслан Чорний, на початок 2018 року мали великі непогашені банківські кредити. Цю інформацію підтвердив і Національний банк України.

Варто взяти до уваги і те, що серед цієї категорії отримувачів кредитів чимало тих, що отримують кредити з мінімальною ефективною ставкою, що збільшує ризик неповернення коштів банкам. Середні ставки по кредитах для цієї категорії клієнтів банків дуже відрізняються від тих, по яких отримують кредити звичайні люди і підприємства.

Тож зрозуміло, що банкрутства банків, під час яких сотні тисяч людей вже втратили свої заощадження, зовсім не випадкові.

Підготував Анатолій РЯБОКОНЬ.