Україна багата на… сміття

Тема сміття, в якому вже буквально потопають практично всі населені пункти України далеко не нова. В часи СРСР на цю проблему майже не звертали уваги, сміттєпереробні підприємства можна було порахувати на пальцях. В Україні до неї також все не доходили руки, бо вважалося, що, в першу чергу, слід займатися економікою. Та оліігархи, які вже майже чверть століття визначають еконо-міку держави, дбають виключно про розвиток власного бізнесу, намагаючись інвестувати кошти в те, що приносить прибуток якомога швидше, серед них дуже мало справжніх патріотів - людей, які турбуються про майбутнє держави. Довготривалі проекти, які дадуть прибуток лише через певну кількість років, їх не цікавлять.

Втім, саме життя змушує повернутися обличчям до таких проектів, в тому числі до проблеми переробки і використання побутових відходів, які є значним ресурсом у питанні заміщення газу. На це звертає увагу прес-служба Держенергоефективності. Виробництво енергії зі сміття є важливим фактором у вирішенні екологічних, енергетичних та економічних проблем, адже з 10 млн. тонн сміття можна виробити 3,5 Гкал тепла і 1,2 млрд. кВт/годин електроенергії за рік, що дозволить заміщувати до 1 млрд кубометрів газу.

Разом із закордонними партнерами вже напрацьована законодавча база для стимулювання будівництва заводів по виробництву енергії з побутових відходів, готуються до запровадження кілька пілотних проектів.

Якщо ці плани будуть впроваджені в життя у повному обсязі, то в 2022 – 2025 рр. можна буде скоротити споживання газу на 5 млрд кубометрів і, до того ж, суттєво знизити екологічне навантаження на довкілля.

Підготував Анатолій РЯБОКОНЬ.