Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Чечеліївське»!

Щиро вітаємо вас із Днем Перемоги!

Ось вже не одне десятиліття минуло відтоді, як завершилася найкровопролитніша в історії людства війна, вогонь якої зачепив своїм смертоносним крилом майже всю земну кулю. Десятки мільйонів кращих представників багатьох народів і народностей ціною неймовірних зусиль захистили цивілізацію і прийдешні покоління від геноциду, не дали повернути колесо історії до часів рабства та інквізиторських жахів середньовіччя. Та йому не під силу було здолати високий дух волелюбного народу і непохитну віру захисників Вітчизни у перемогу над ненависним ворогом.

Здоров’я вам, щастя людського, добра, терпіння, любові!

З повагою дирекція та профком ТОВ «Чечеліївське»