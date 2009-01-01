Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»!

Щиро вітаємо вас із Днем Перемоги!

Велика Вітчизняна війна і виборена в ній Перемога, віддаляючись від нас у часі, не відходять у забуття. 73 - й рік поспіль ми зустрічаємо мирну весну, свято, в якому переплелись біль втрат і радість Великої Перемоги над фашизмом. З особливими почуттями ми звертаємося до старшого покоління, до тих, хто відстояв для нас право жити у вільній країні, виховувати дітей.

Священна пам’ять і воєнні реліквії завжди живуть з нами, у наших серцях.

Здоров’я вам, щастя людського, добра, терпіння, любові!

З повагою дирекція та профком ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»