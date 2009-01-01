Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Дружба»

Щиро вітаємо вас із Днем Перемоги!

У цей день пам’ятаємо про живих і мертвих. Вдячність народу - безмежна. Спасибі нашим визволителям за наше сьогодення, за щасливе дитинство наших дітей та онуків.

Ми шануємо тих, хто завжди буде нагадувати нам - хто ми і якого ми роду.

У цей пам’ятний день бажаємо вам міцного здоров’я, наснаги та довгих років життя. Нехай ваші родини оминають усі життєві випробування і негаразди.

Дирекція та профком ТОВ «Дружба»