Дорогі земляки Іванівської територіальної громади!

Прийміть наші щирі вітання зі світлим і радісним святом — Днем Перемоги!

Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни, і трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги.

Напередодні цього світлого дня бажаю вам, дорогі наші земляки, великого щастя, здоров’я, оптимізму та активного довголіття! Нехай у ваших родинах панує злагода і спокій, а оселі повняться достатком! Зі святом вас!

Людмила Коломієць, Іванівський сільський голова