Шановні мешканці Чечеліївської територіальної громади

Дозвольте привітати вас та ваші сім”ї з Днем Перемоги!

Низький уклін нашим визволителям, що боронили рідну землю від фашистської навали. Висловлюємо глибоку шану і повагу трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги!

Цими травневими днями давайте вшануємо воїнів-визволителів, за народним звичаєм, гідно пом’янемо загиблих і тих ветеранів, що вже назавжди відійшли від нас.

Бажаю вам та вашим родинам здоров’я, щастя, достатку, а також упевненості та віри у велике світле майбутнє нашої країни!

Сергій Дяченко, Чечеліївський сільський голова