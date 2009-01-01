Медична рада пройшла у розширеному форматі

Через певні організаційні проблеми ми не мали змоги розмістити звіт про цей захід своєчасно, тож подаємо його зараз, бо ж він вартий уваги, адже стосується проблем охорони здоров’я, яке потрібно усім нам.

Минулого місяця представники лікувальних закладів району зібралися в центральній районній лікарні на щорічну медичну раду, на якій підвели підсумки роботи впродовж минулого року. В заході взяли участь керівники району Сергій Завалій та Тамара Сакара, перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, очільники місцевих територіальних громад.

Відкрив засідання і виступив з доповіддю головний лікар ЦРЛ Микола Яновський. Він повідомив, що кількість населення району складає 23734 чоловік, в тому числі 20108 дорослих, 595 підлітків і 3071 дітей. Їх обслуговують 27 лікувально-профілактичних закладів.

Центральна районна лікарня в 2017 році спрацювала непогано, хоча за показником смертності немовлят і займає сумне перше місце, що пояснюється рядом об’єктивних і су-б’єктивних причин, які далеко не завжди залежать від професіоналізму наших лікарів. Решта показників набагато кращі (навіть ті, що стосуються онкології і туберкульозу), що дало змогу зайняти в обласному рейтингу досить пристойне 9-е місце.

Протягом 2017 року завдяки фінансуванню з районного бюджету, допомозі сільських та селищних рад, сільгосптоваровиробників, співпраці з ПрАТ «ЦГЗК» і участі в інвестиційних проектах було виконано великий обсяг капітальних та поточних ремонтів, придбано 2 санітарних автомобілі, квартиру для молодого спеціаліста, придбано чимало медичного обладнання, меблів. Ремонтні роботи тривають, тож до кінця поточного року практично всі відділення будуть капітально відремонтовані. У 2018 році також планується придбати ще один автомобіль, продовжити практику придбання квартир для молодих спеціалістів, буде оновлюватися медичне обладнання.

Головний лікар Петрівського центру медико-санітарної допомоги Геннадій Кім, звітуючи про роботу у 2017 році, повідомив, що за показником, який нині, як кажуть, на слуху в усієї України – профілактичних щепленнях – наш район серед кращих в області. Гарний показник і оздоровлення дітей.

Геннадій Петрович також нагадав, що в минулому році для первинної ланки медицини було придбано санітарний автомобіль, проведено реконструкцію, ремонти, заміну вікон тощо в багатьох лікарських амбулаторіях та ФАПах. У 2018 році також планується відремонтувати Червонокостянтинівський і Козацький ФАПи, Іскрівську амбулаторію. Ремонт Луганської амбулаторії, практично, вже завершений, там залишилося ще виконати невеликий об’єм робіт. Буде також завершено будівництво Новостародубської амбулаторії.

У нинішньому році первинна ланка медицини підлягає реформуванню, що є непростим процесом, в якому, слід сказати, поки що не все зрозуміло, як і у всьому новому.

У зв’язку з цим у присутніх виникло запитання – що буде, якщо сімейний лікар не набере 2000 пацієнтів, як це передбачено умовами реформи? Як буде з фінансуванням його роботи?

На це відреагував С.Завалій, який зауважив, що в нашому районі проблема полягає у протилежному – чи вистачить лікарів на все населення, адже відчувається їх недостатня кількість. Це пов’язано з проблемами житла, умовами для роботи в лікувальних закладах, рівнем зарплати, а також відсутністю державного замовлення на навчання випускників шкіл у медичних навчальних закладах. Над цими проблемами керівництво району працює, але їх вирішення потребує певного часу.

Стан роботи медичної галузі району в минулому році конкретизували завідуючі відділеннями.

Лариса Окулова доповіла, що гінекологічна служба працює в досить комфортних умовах, які створені як для медичного персоналу, так і для жінок. Тому із задоволенням відзначила, що породіллі не їдуть в лікувальні заклади поза межами району, народжують в пологовому відділенні ЦРЛ.

Головною проблемою в онкології є виявлення за-хворювання на ранній стадії. Для ранньої діагностики є все необхідне, але лікарі часто стикаються з запущеним захворюванням. Профілактична і роз’яснювальна робота ведеться, але, на жаль, значна кількість жінок не проходять регулярні профілактичні огляди, тому досить часто виявляють запущену онкологію жіночих статевих органів. Рак дуже помолодшав, причому, в усьому світі. В нашому районі був виявлений випадок раку шийки матки у 16-річної дівчинки. На щастя, її вдалося вилікувати, але варто знову і знову нагадувати людям, щоб в разі недомагання вчасно зверталися до лікарів. Це стосується не тільки жінок, а всіх, бо онкологію й інших органів, зокрема шлунку, часто виявляють запізно.

Завідуючий поліклінічним відділенням Степан Свіргун нагадав, що, на жаль, триває депопуляція населення, кількість померлих жителів району переважає кількість народжень. Згадуючи про медичну реформу, Степан Степанович зауважив, що у нас дуже складний стан із забезпеченням спеціалістами, занадто багато вакансій. Навів приклад ставлення до лікарів в Естонії. Там спеціаліста, який, до речі, свого часу працював у нашій лікарні, забезпечили квартирою, автомобілем з безплатним бензином, оскільки квартира знаходиться на певній відстані від лікарні, зарплатою, еквівалентною 80 тисячам гривень.

С.Свіргун назвав обладнання, яке, як на його думку, необхідно придбати задля поліпшення рівня діагностики в кардіології, а також висловив пропозицію за-провадити плановий запис до лікарів задля зменшення черг. Цю пропозицію учасники зібрання обговорили, С.Завалій та Т.Сакара її підтримали, зауваживши, що слід відпрацювати чітку процедуру планових прийомів.

Тамара Швирьова допо-віла про стан роботи в галузі фтизіатрії. Тут налагоджена профілактика і рання діагностика, в тому числі серед контингенту ВК №49. Хворих із запущеним туберкульозом виявлено 3 особи, загалом показники відповідають середньообласним, але для поліпшення роботи потрібен новий потужний комп’ютер.

Підводячи підсумки наради, С.Завалій нагадав, що є переконаним прихильником об’єднання зусиль медиків, керівництва району і органів місцевого самоврядування у вирішенні всіх проблем. У нашому районі така співпраця дає позитивні результати. Саме для того, щоб керівники органів місцевого самоврядування переконалися в тому, що кошти місцевих громад використовуються ефективно, медична рада і проводиться у розширеному форматі. Подібна нарада буде проведена і за участі керівників сільгосппідприємств району, аби і вони побачили результати спільних зусиль.

- Нам, керівництву району, не соромно дивитися вам в очі, бо ми виконуємо взяті на себе зобов’язання щодо підтримки районної галузі медицини, – сказав Сергій Володимирович.- Для розвитку галузі, забезпечення лікувальних закладів всім необхідним зроблено багато, ще більше заплановано. Крок за кроком перетворюємо і центральну районну лікарню, і ФАПи та амбулаторії в сучасні, комфортні для роботи і перебування хворих, обладнані необхідною апаратурою заклади. Ми живемо в інформаційному суспільстві, добре обізнані з рівнем життя і медицини в розвинених країнах. Але ж там не тільки матеріальна база медичних установ висока, а й якість надання медичних послуг.

Кожен з нас свідомо обрав свою професію. Ми свою роботу намагаємося виконувати якнайкраще, виконуємо свої зобов’язання, тож маємо право і від вас вимагати високої якості роботи. На жаль, час від часу до нас, в районну державну адміністрацію, люди звертаються зі скаргами на неналежне виконання своїх професійних обов’язків деякими медичними працівниками. Сподіваюся, що кожен медик усвідомить, що люди йдуть до вас, як до рятівників, часто в розпачі, зрозуміло, що потребують особливо уважного і людяного ставлення.

Тож маю надію, що керівництво лікувальних закладів докладе зусиль для налагодження дисципліни і поліпшення якості медичних послуг.

Тут йшла мова про те, що показники районної галузі медицини на рівні області непогані, але показники – показниками, але хочеться, щоб наші люди були здоровими, а наша районна медицина стала кращою в області – висловив побажання голова райдержадміністрації.

С.Завалія підтримала і Т.Сакара, яка зазначила, що завдання районної влади – утримати на плаву ра-йонну лікарню. Задля цього найпотужніше в області вкладаються кошти у її розвиток, такими інвестиціями в галузь медицини не може похвалитися жоден район. Але дуже важливим є людський фактор, бо ж з хворими працює не обладнання, а люди – лікарі та інший медичний персонал.

- У питанні підтримки ра-йонної медицини немає байдужих, до цього долучається районна влада, підприємці, наш потужний спонсор - ЦГЗК. Тож не повинно бути байдужості до людей і з боку медиків. Якість медичних послуг повинна бути для них на першому місці, – підсумувала Тамара Вікторівна.

Після завершення наради керівники району і органів місцевого самоврядування здійснили екскурсію відділеннями центральної районної лікарні, оглянули вже відремонтовані приміщення і ті, де ремонтні роботи тривають. Під час цієї екскурсії пролунала думка, що за рівнем комфорту відремонтовані приміщення не гірші, а, можливо, і кращі за обласні лікувальні заклади, а інфекційне відділення буде взагалі найкращим в області.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: екскурсія інфекційним відділенням, де ще триває ремонт; уважно ставляться до маленьких пацієнтів працівники дитячого відділення.