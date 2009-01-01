Шановні мешканці Луганської територіальної громади!

Вітаю вас зі Святом Перемоги!

Це свято для нас усіх пов’язане з весною, народженням та розквітом нового життя.

Подвиг воїнів-переможців непідвладний часу, як і безмежна наша вдячність всім, хто відстояв Батьківщину, виявив нездоланну мужність та незламність духу. Саме їм завдячуємо свободою та мирним небом.

Вклоняємося Вічному вогню,

Вклоняємось доземно всім солдатам,

Що міряли дороги крізь війну,

Щоб нам сьогодні мріяти й кохати.

Вітаю всіх із Днем Перемоги!

Хай завжди над Україною буде мирне небо!

Роман Штурмак, Луганський сільський голова