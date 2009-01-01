Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ПСП «Зарічне»!

У травні 1945 року завершилася одна з найкровопролитніших воєн в історії людства. Ціна перемоги виявилася занадто дорогою. Слава героїв-учасників бойових дій, тих, хто поклав голови у боях, хто дійшов до Берліна, не меркне у пам’яті нащадків. Кожного року цього травневого дня ми віддаємо данину шани та поваги людям, завдяки героїзму та мужності яких нині живемо та працюємо.

Не забуваємо й про подвиги тих, хто здобував перемогу в тилу та відбудовував з попелу та руїн народне господарство. Пам’ять про їх самовіддану працю зберігають нові покоління українців.

Дорогі земляки, дозвольте привітати вас зі знаменним Днем Перемоги. Нехай міцнішає з роками ваше здоров’я та завжди будуть поруч святковий настрій, добробут і родинна злагода.

Дирекція та профком ПСП «Зарічне»