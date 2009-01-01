Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Верес»!

З Днем Перемоги!

Ось вже не одне десятиліття минуло відтоді, як завершилася найкровопролитніша в історії людства війна, вогонь якої зачепив своїм смертоносним крилом майже всю земну кулю. Десятки мільйонів кращих представників багатьох народів і народностей ціною неймовірних зусиль захистили цивілізацію і прийдешні покоління від геноциду, не дали повернути колесо історії до часів рабства та інквізиторських жахів середньовіччя. А саме таку долю готував нам озброєний до зубів агресор, кований чобіт якого плюндрував нашу рідну землю, несучи горе і біль українським родинам.

У цей день від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, довголіття, і щоб війни оминали нашу землю.

Дирекція ТОВ «Верес»