Дорогі земляки!

Випуск: № 18 (10035) Четвер, 3 травня 2018 року

Щиросердно вітаємо вас із Днем Перемоги – священним святом народної мужності.

Наш земний уклін усім, хто бився на фронтах Другої світової, виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край. Подвиг ваш – безсмертний, пам’ять про вас, живих і мертвих, – нетлінна, вдячність народу – безмежна.Ми у вічному боргу перед вами за обірвану війною юність, за мужність, силу духу, самопожертву.

З повагою Катерина Галуган, депутат районної ради.

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