Шановні співвітчизники!

Вітаємо всіх із Днем Перемоги!

Цей день уособлює героїзм, силу духу, ратну працю й вічну скорботу за мільйонами нерозквітлих українських доль, нездійснених мрій і задумів. Для нас – нащадків солдатів Великої Перемоги, найвищою життєвою істинною є вірність їх справі і громадянському обов’язку, довічна синівська шана і повага. Наш земний уклін усім, хто виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край.

Міцного всім здоров’я, лише радісних мирних буднів та щасливого майбутнього.

Дирекція та профком ПСП «Водянське»