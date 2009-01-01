Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Малинівське»!

З Днем Перемоги вас! Подвиг воїнів-переможців непідвладний часу, як і безмежна наша вдячність всім, хто відстояв нашу Вітчизну, виявив нездоланну мужність та незламність духу. І сьогодні така мужність, життєва мудрість, ставлення до громадянського обов’язку – це гідний приклад для наслідування.

Обов’язок нащадків – бути гідними вашого подвигу, усіма силами боронити Батьківщину, стверджуючи мир на землі.

Нехай злагода, гармонія та мир живуть у кожній оселі на українській землі! Нехай земля радує щедрим колосом, мирне небо – сонячними погожими днями та рясними дощами, а всі будуть радісні і щасливі!

Дирекція та профком ТОВ «Малинівське»