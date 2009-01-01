Дорогі друзі!

Щиро вітаємо зі світлим і радісним святом Перемоги над фашистськими загарбниками! Багато років минуло від незабутого Травня 1945 року, але й сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народу. Ми пам’ятаємо про тих, хто, не шкодуючи свого власного життя, захищав рідну землю, наше сьогодення. Ми у вічному боргу перед вами за обірвану війною юність, за зразки мужності, сили духу, самопожертву, які солдати виявили в боях за рідну землю. Прийміть найтепліші побажання міцного здоров’я, затишку та благополуччя. Мирного неба вам та вашим родинам!

Анатолій Дорофеєв, генеральний директор ТОВ «Агродар ЛТД»