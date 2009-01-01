Дорогі земляки Водянської територіальної громади!

Щиро вітаю вас із Днем Перемоги!

Міцного здоров’я, чудового настрою в цей святий і сумний для всіх нас день. Хай не болять ветеранські рани, хай щастя і радість не переводяться у ваших оселях. Пишаємося ветеранами , які боронили рідну землю від гітлерівських загарбників! Нехай будуть вони прикладом для воїнів нинішньої війни. Миру нам усім та добра!

Нехай Господь дарує вам літа,

Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.

Нехай щороку зелень молода

Встеляє килимом стежки у завтра!

Оксана Гончаренко, Водянський сільський голова