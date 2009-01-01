Дорогі працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»!

Цей дійсно святий день завжди викликає почуття світлої радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Знаючи, якою великою ціною завойовано нашу Перемогу, ми схиляємо голови перед священною пам’яттю загиблих.

Висловлюємо свою безмежну си-нівську вдячність усім, хто тяжкою ратною працею наближав довгоочікуваний день визволення та кував перемогу в тилу. Низький уклін ветеранам, солдатським вдовам, відбудовникам рідної вітчизни!

Дирекція та профком ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»