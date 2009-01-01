Вітаю зі святом усіх мешканців Козацької сільської ради!

Випуск: № 18 (10035) Четвер, 3 травня 2018 року

Прийміть мої щирі вітання з Днем Перемоги!

Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили Вітчизну, а також трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги.

На нашу землю знов прийшла війна звідти, звідки ніколи й не чекали. Сьогодні наші земляки виборюють свободу та незалежність неньки-України, віддаючи своє життя та здоров’я заради мирного неба над нашими головами. Низький уклін воїнам, матерям та солдатським вдовам АТО

Миру, злагоди, добра!

Наталія Лепська, Козацький сільський голова

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