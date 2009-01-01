Вітаю зі святом Перемоги жителів Червонокостянтинівської територіальної громади!

Випуск: № 18 (10035) Четвер, 3 травня 2018 року

У цей урочистий день бажаю вам здоров’я, довголіття, наснаги, родинного благополуччя, довгих літ, щасливого та мирного життя!

Схилімо ж голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє, відійшовши у вічність.

Колись історія назве
Наш час народженням людини.
Бо поки серце в нас живе -
Стоять не будем на колінах.

Щиросердно бажаємо всім міцного здоров’я, добра й благополуччя. Нехай якомога швидше припиниться і нинішня безглузда війна, а у ваших домівках назавжди запанують мир, спокій та достаток.

Наталія Канатенко, Червонокостянтинівський сільський голова

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