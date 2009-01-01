Вітаю зі святом Перемоги жителів Червонокостянтинівської територіальної громади!

У цей урочистий день бажаю вам здоров’я, довголіття, наснаги, родинного благополуччя, довгих літ, щасливого та мирного життя!

Схилімо ж голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє, відійшовши у вічність.

Колись історія назве

Наш час народженням людини.

Бо поки серце в нас живе -

Стоять не будем на колінах.

Щиросердно бажаємо всім міцного здоров’я, добра й благополуччя. Нехай якомога швидше припиниться і нинішня безглузда війна, а у ваших домівках назавжди запанують мир, спокій та достаток.

Наталія Канатенко, Червонокостянтинівський сільський голова