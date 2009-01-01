Зі святом вас, дорогі жителі Малинівської територіальної громади!

Від усієї душі поздоровляю вас з цим світлим святом!

Важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність за безсмертний подвиг переможців у найжорстокішій війні, яких до того не знало людство. Грядущі покоління у вічному боргу перед ветеранами!

Прийміть найщиріші вітання з Днем Перемоги! Нехай у наш буремний час над вами буде мирне небо і світить ясне сонечко. Надії всім на краще, добробуту і щастя!

Ми, сивочубі ваші діти,

Й багатолюдна вся рідня

Вітання вам шлемо і квіти

З нагоди пам’ятного дня.

Едуард Яротник, Малинівський сільський голова