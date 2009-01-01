Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Маяк»

Ціна великої Перемоги – це мільйони загиблих, навіки зламані людські долі, невимовне горе та біль. Схилимо ж голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє, відійшовши у вічність. Вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни, трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги!

Бажаємо вам, дорогі колеги, та вашим родинам здоров’я, щастя, достатку, а також упевненості та віри у велике, світле майбутнє нашої країни!

Дирекція та профком ТОВ «Маяк»