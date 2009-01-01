Шановні земляки Новостародубської територіальної громади!

Вітаю вас з Днем Перемоги!

Цей день – символ гордості за тих, хто відстояв свободу нашої Батьківщини.

Ми високо цінуємо і шануємо наших героїв, які дали гідний приклад народу України - з вірою у перемогу і незалежність нашої країни стати на захист своєї Вітчизни в період агресії.

Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, які із зброєю в руках захищали і захищають сьогодні свободу та незалежність нашої країни. Нехай світло Великої Перемоги додає нам усім сил та наснаги для добрих справ в ім’я щасливого майбутнього рідного краю, а червоні маки пам’яті ніколи не покидають наших сердець.

Віктор Заїка, Новостародубський сільський голова