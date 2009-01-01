Дорогі жителі славної Петрівщини!

Від усієї душі поздоровляю вас з цим світлим святом!

Ми пам’ятаємо про тих, хто, не шкодуючи власного життя, захищав рідну землю, наше сьогодення. Прийміть найтепліші побажання міцного здоров’я, затишку та благополуччя.

Мирного неба вам та вашим родинам!

Знову Вічний вогонь обпікає серця,

Знову спогад далекий приносить неспокій,

Бо дорогам воєнним немає кінця,

Бо приходять до Вас побратими крізь роки,

Забираючи друзів в останній політ,

Щоб по їхніх стежках вже онуки ходили...

Тільки вічний вогонь об’єднує усіх,

Щоб вклонитися Вам і солдатським могилам.

Світлана Тилик, Петрівський селищний голова