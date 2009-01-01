Дорогі земляки Йосипівської територіальної громади!

Від усієї душі вітаю вас з Днем Перемоги!

Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою па-м’яттю тих, хто, нехтуючи смертю, зупинив фашистську навалу ціною власного життя. Своєю хоробрістю і героїзмом, відвагою та безмежною любов’ю до Батьківщини ви всьому світові довели, що Україна ніколи не скориться загарбникам. Ми складаємо глибоку шану всім, хто виборював перемогу в жорстоких боях і самовіддано трудився в тилу.

Мирного неба, добробуту та злагоди!

Іван Шульга, Йосипівський сільський голова