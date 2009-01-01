Шановні мешканці Зеленого!

Випуск: № 18 (10035) Четвер, 3 травня 2018 року

Від усього серця вітаю вас з Днем Перемоги!

Вклоняємося доземно солдатським вдовам, всім солдатам, що пройшли буремними фронтовими дорогами. Нехай мир і злагода завжди живуть у наших душах і серцях, хай це світле травневе свято і наші щирі побажання додадуть усім нам нових сил і натхнення. Миру вам та міцного здоров’я!

Буяють мирно квіти на могилах,
До сонця красного метелики летять.
А ті, кому війна зламала крила,
Священним вічним сном в могилах сплять.

Інна Беркун, Зеленський сільський голова

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