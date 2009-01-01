Дорогі співвітчизники!

Прийміть наші щирі вітання зі світлим і радісним святом - Днем Перемоги!

Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни, а також трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля Перемоги.

Напередодні цього світлого дня бажаємо вам великого щастя, здоров’я, оптимізму та активного довголіття! Нехай у ваших родинах панує злагода і спокій, а оселі повняться достатком!

З вдячністю і глибокою шаною вклонимося ветеранам, які винесли на своїх плечах весь тягар воєнного лихоліття, звільнивши рідну землю від фашизму, і день у день тяжкою працею відбудовували на ній мирне життя. Зі святом, дорогі ветерани!

Здоров’я вам, щастя людського, добра, терпіння, любові та миру на нашій багатостраждальній землі!

Наталія Гавриленко, начальник відділу освіти,

Григорій Москалець, директор КУ «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти»,

Людмила Горбанець, голова районної профспілкової організації працівників освіти