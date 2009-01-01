Результатами конкурсу задоволені

«Традиційно у квітні в Петрівській районній державній адміністрації проведено перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Метою проведення конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Цього року на звання «Кращий державний службовець» претендували четверо державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, двоє – у номінації «Кращий керівник» і двоє – у номінації «Кращий спеціаліст».

Визначення кращого за рівнем підготовки державного службовця обумовлювалося участю кожного з учасників конкурсу в кількох етапах конкурсних завдань. Претендентам на звання «Кращого державного службовця» довелося продемонструвати свої знання Конституції України та законодавства про державну службу; законодавства, що стосується функціональних повноважень державного органу та посадових обов’язків державних службовців, які брали участь у першому турі Конкурсу, уміння правильно та грамотно складати ділові документи, володіти комп’ютером.

Слід зазначити, що всі учасники конкурсу показали досить непоганий результат і теоретичної, і практичної підготовки, а найкращі результати у поточному році показали і стали переможцями: у номінації «Кращий керівник» - ЛУГОВА Ірина Іванівна, завідувач сектору молоді та спорту районної державної адміністрації, та у номінації «Кращий спеціаліст» - ДЕМЧИК Олена Василівна, головний спе-ціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації.

Лауреатами І туру конкурсу визнано: у номінації «Кращий керівник» - НІКУЛЬШИНУ Тетяну Василівну, начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації, а у номінації «Кращий спеціаліст» - ГНАТЮК Юлію Володимирівну, головного спеціаліста відділу освіти ра-йонної державної адміністрації.

Щиро вітаємо переможців першого туру і бажаємо їм гідно представити наш район у другому турі конкурсу, який буде проходити у поточному році на базі державного навчального закладу «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації».