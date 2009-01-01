З ініціативи голови районної державної адміністрації С.В. Завалія, голови районної ради Т.В. Сакари та генерального директора ПАТ «ЦГЗК» Д.В Шевчика у 2017 році в районі був започаткований і успішно проведений конкурс на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє - спільна справа» (далі - Конкурс).

Так у минулому році було реалізовано 18 проектів - переможців конкурсу загальним обсягом фінансування 2090,6 тис.грн., в тому числі 500,0 тис.грн. - кошти ПрАТ «ЦГЗК», 451,7 тис. грн. - районного бюджету, 627,8 тис.грн. - сільських, селищних бюджетів, 82,0 тис.грн. - кошти громади, 429,1 тис.грн. - спонсорські кошти.

І ось уже традиційно, 27 квітня 2018 року, в сесійній залі районної ради відбулось публічне представлення старту конкурсу.

У заході взяли участь: голова Петрівської районної державної адміністрації С.В. Завалій, голова Петрівської ра-йонної ради Т.В. Сакара, директор департаменту зі зв’язків з громадськістю та регіональному розвитку м. Кривий Ріг та східних регіонів Групи Метінвест Д.М. Мурашко, менеджер з регіонального розвитку Приватного акціонерного товариства «ЦГЗК» З.В. Пожарська, керівники структурних підрозділів райдержадміністраці, територіальних органів міністерств і відомств України в районі, сільські, селищні голови, керівники закладів освіти, культури та охорони здоров’я району, керівники комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, голови громадських організацій, засоби масової інформації, громадськість району.

Метою Конкурсу є відбір та реалізація кращих проектів, спрямованих на вирішення проблемних питань соціально-економічного і культурного розвитку окремих територій, підприємств, установ та організацій району за рахунок різних джерел фінансування.

Організаторами конкурсу є Петрівська районна державна адміністрація, Петрівська районна рада, ПАТ «ЦГЗК», інші грантодавці.

Конкурсний відбір проектів буде проводитися за чотирма узагальненими напрямками, в 10-ти номінаціях:

1. Житлово-комунальне господарство:

затишний двір (облаштування прибудинкових територій, розбивка алей і клумб, встановлення урн, лавочок, альтанок, огородження, організація освітлення і т.д.);

чиста вода (реконструкція та ремонт систем водопостачання шляхом заміни металевих труб на пластикові, встановлення приладів обліку та очищення води тощо);

енергозбереження та енергоефективність (заміна віконних прорізів та дверних блоків на металопластикові, ремонт покрівель, реконструкція та ремонт систем теплопостачання, використання відновлюваних джерел енергії і т.д.);

наше довкілля (благоустрій територій для збору твердих побутових відходів, у тому числі їх огородження, облаштування покриття, встановлення контейнерів для роздільного збирання ТПВ та ін.);

2. Освіта і спорт

Кращий клас (покращення матеріально-технічної бази класів навчальних закладів шляхом фінансування проведення ремонтів, закупівлі шкільних меблів, комп’ютерної та оргтехніки, обладнання тощо).

Здоровий спосіб життя (будівництво та облаштування дитячих ігрових, спортивних майданчиків, встановлення вуличних тренажерів, комплексів для зайняття воркаутом, стрітболом, скейтбордом, волейболом, іншими популярними видами спорту, придбання обладнання та інвентаря для занять спортом і т.д.).

Творчий розвиток дітей та молоді (організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку і молоді в позаурочний час та під час канікул; покращення матеріально-технічної бази дитячих музичних шкіл шляхом проведення ремонтів приміщень, придбання музичної апаратури, концертних костюмів, комп’ютерної та оргтехніки тощо; розвиток дитячо-юнацької творчості; просування сучасного мистецтва через соціальні мережі і новітні технології (фотовідеоквести, онлайн проекти тощо); спеціальні креативні проекти (арт-вітальні, кіноклуби, мультифести та ін.) по створенню умов для самовираження і самореалізації молодих авторів і т.д.).

3. Культура

Сучасна бібліотека (проведення ремонтів, встановлення Інтернету, придбання літератури, компютерної та оргтехніки в бібліотечні заклади тощо).

Розвиток аматорського мистецтва (сприяння діяльності аматорських колективів шляхом придбання музичних інструментів, концертних костюмів і т.д.).

4. Охорона здоров’я - (придбання медичного, технічного та іншого обладнання, здійснення енергозберігаючих і енергоефективних заходів, покращення матеріально-технічної бази, проведення реконструкції, ремонтів приміщень тощо у відділеннях комунальних закладів «Петрівська центральна районна лікарня» та «Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Петрівської районної ради, ФАПах і лікарських амбулаторіях).

Умови Конкурсу передбачають фінансування мікро-проектів загальним обсягом фінансування від 30,0 до 150,0 тис. грн., у тому числі грант ПрАТ «ЦГЗК» на фінансування 1 проекту – від 15,0 до 75,0 тис. грн.

Джерелами фінансування конкурсу виступають цільова благодійна фінансова допомога ПрАТ «ЦГЗК» в сумі 500 тис. грн., кошти місцевих бюджетів (в даний час уже передбачені кошти районного бюджету в сумі 500,0 тис. грн.), спонсорів та громади.

Розподіл витрат на фінансування проекту наступний:

50% - цільова благодійна фінансова допомога ПрАТ «ЦГЗК»

25% - кошти місцевих бюджетів

20% - спонсорські кошти

5% - кошти громади (у грошовій або натуральній формі). Обсяг коштів, спрямований на реалізацію кожного проекту, може бути збільшений за ініціативою будь-якої з сторін.

Загальний прогнозний бюджет Програми складає 2 млн. грн.

До участі в конкурсі запрошуються офіційно зареєстровані на території району:

громадські (неприбуткові) організації;

комунальні підприємства, установи і заклади;

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи та органи самоорганізації населення (сільські, селищні, вуличні, квартальні, будинкові комітети, комітети мікрорайонів).

Ініціативні групи населення і громадяни можуть брати участь в Конкурсі через учасників, що відповідають умовам Конкурсу.

Учасники Конкурсу повинні бути офіційно зареєстровані на території Петрівського району Кіровоградської області та мати статус юридичної особи.

Етапи проведення конкурсу:

Строк реалізації етапу Етап 27 квітня Старт Конкурсу 27 квітня - 01 червня Приймання проектних заявок 04-08 червня Експертиза проектів та визначення переможців Конкурсу 11-15 червня Презентація переможцями Конкурсу своїх проектів 18-22 червня Укладання договорів з переможцями Конкурсу 25 червня - 25 грудня Реалізація проектів Протягом 10 днів з дня закінчення реалізації проекту Публічне відкриття побудованих, відремонтованих, реконструйованих та модернізованих в ході конкурсу об'єктів До 01 лютого 2019 року Подання переможцями Конкурсу звітів про стан реалізації проектів

Заявки від комерційних структур, політичних партій і релігійних організацій не приймаються і не розглядаються.

Заявки на участь в Конкурсі разом з відповідними документами подаються в електронному та паперовому вигляді секретарю конкурсної комісії (начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації).

Заявник має право подати не більше 3-х заявок для участі в Конкурсі.

Заявки розглядаються конкурсною комісією, яка визначає проекти-переможці та ухвалює рішення про переможців конкурсу з урахуванням загального обсягу коштів, передбачених на фінансування проектів.

За результатами оцінювання формуються 2 списки учасників конкурсу – основний (до якого включаються переможці) та резервний.

По завершенню Конкурсу з організацією-переможцем укладається відповідний договір.

Конкурсанти-переможці забезпечують організацію роботи з розробки проектно-кошторисної або кошторисної документації для виконання робіт по проектах, а також щодо отримання необхідних погоджень і дозвільних документів.

У разі, якщо протягом 2-х місяців з дати прийняття рішення про визначення переможців конкурсу реалізація проекту не розпочата, конкурсна комісія має право прийняти рішення про дискваліфікацію переможця конкурсу та його заміну учасником з резервного списку.

Якщо проект передбачає будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інфраструктурного об’єкта (або об’-єкта благоустрою), цей об’єкт повинен бути прийнятим на баланс відповідного підприємства, установи, організації або до комунальної власності відповідної територіальної громади сільської, селищної ради у відповідності до вимог чинного законодавства.

Нововведення!

Учасники Конкурсу, які за результатами оцінювання конкурсною комісією не визнані переможцями і потрапили до резервного списку, можуть звернутись до конкурсної комісії з оперативною заявкою довільної форми щодо виділення коштів на придбання продукції, пов’язаної виключно з покращенням благоустрою та санітарного і екологічного стану відповідної території (лавочки, урни, контейнери для роздільного збирання твердих побутових відходів та ін.) або матеріалів для їх виготовлення на суму, що не перевищує 20,0 тис. грн.

До оперативної заявки додаються: пояснювальна записка, необхідні розрахунки, плани-схеми, креслення, інші документи, пов’язані з реалізацією мікропроекту.

Загальний обсяг фінансування оперативних заявок складає 200,0 тис. грн. з районного бюджету (включаючи кошти районного фонду охорони навколишнього природного середовища, передбачені бюджетною програмою районного фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний рік).

Фінансування заявників буде здійснюватись в порядку черговості надходження заявок.

Повний текст рішень районної ради: від 4 травня 2017 року № 290 «Про конкурс на кращий проект в рамках ра-йонної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа» та від 23 лютого 2018 року № 406 «Про внесення змін та доповнень до Порядку проведення конкурсу на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа», якими затверджений

Порядок проведення конкурсу та утворена конкурсна комісія, а також аплікаційна форма заявки на участь в конкурсі розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (http://petrovo.kr-admin.gov.ua/) в розділі «Економіка», рубрика «Конкурс на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа».

Контакти для довідок: тел. 9-62-62, 068-393-29-40, e-mail: ekonom@petrovo.kr-admin.gov.ua, gorbanets@ukr.net (відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації).