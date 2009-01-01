Шановні жителі Ганнівської сільської ради!

Від усього серця вітаю вас з річницею Великої Перемоги.

Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року, але й до сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народу.

У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни.

Ми у вічному боргу перед вами за обірвану війною юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які ви виявили в боях за рідну землю.

Вітаючи всіх, хто пройшов крізь вогонь війни, бажаю міцного здоров’я, родинного благополуччя, довгих літ щасливого та мирного життя!

Ніна Цапенко, Ганнівський сільський голова