Шановні петрівчани!

Щиро вітаю вас із Днем пам’яті та примирення, з Днем Перемоги!

Ми високо цінуємо і шануємо наших героїв, які дали гідний приклад народу України, з вірою у перемогу і незалежність нашої країни, стати на захист своєї Вітчизни в період агресії.

Щастя вам, довгих років життя та мирного неба, дорогі наші ветерани!

Нехай вічно живе ваш незабутній подвиг у серцях прийдешніх поколінь, розквітаючи щастям нових трудових здобутків та дзвінким дитячим сміхом нашої вільної України.

Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, любові і шани. Нехай на нашій благословенній землі завжди панує мир, спокій та добро!

З повагою Олександр Поворознюк, депутат районної ради