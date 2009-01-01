Шановні воїни-визволителі, учасники Другої світової війни, дорогі земляки!

Щиро вітаю Вас із Днем пам’яті та примирення, з Днем Перемоги!

Ми високо цінуємо і шануємо наших героїв, які дали гідний приклад народу України, з вірою у перемогу і незалежність нашої країни, стати на захист своєї Вітчизни в період агресії.

Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, які із зброєю в руках захищали і захищають свободу та незалежність нашої країни.

Нехай світло Великої Перемоги додає нам усім сил та наснаги для добрих справ в ім’я щасливого майбутнього рідного краю, а червоні маки пам’яті назавжди залишаються у наших серцях.

З глибокою повагою народний депутат України Анатолій Кузьменко