Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря майданчиком №1 КП «Комунсервіс» Зеленської сільської ради

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для майданчика №1 КП «Комунсервіс» Зеленської сільської ради, який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, с. Зелене, вул. Миру , буд.17 а, доводить до відома громадськості, що даний об’єкт відноситься до підприємств, що займаються іншими видами діяльності з прибирання. На майданчику знаходиться виробнича лінія з грануляції деревних пелетів.

Об’єкт впливає на атмосферне повітря наступними чинниками:

- за рахунок викидів димових газів при спалюванні відходів деревини в теплогенераторі сушильного агрегату;

- за рахунок викидів деревного пилу від лінії грануляції в процесі виготовлення паливних пелетів;

– за рахунок викидів димових газів при спалюванні відходів деревини в опалювальних приладах;

– за рахунок викидів абразивно-металевого пилу при роботі металообробного верстату;

– за рахунок викидів зварювального аерозолю при здійсненні зварювальних робіт.

Максимальні сумарні викиди забруднюючих речовин складуть: заліза оксид* - 0,00005 т/рік; марганець і його сполуки -3,5•10-6 т/рік; азоту діоксид – 0,0368 т/рік; вуглецю оксид -0,0544 т/рік; метан -0,0014 т/рік; речовини у вигляді твердих суспендованих часток недиференційованих за складом -0,6237 т/рік; НМЛОС -0,0125 т/рік; діоксид вуглецю -28,7675 т/рік; оксид діазоту - 0,0011 т/рік. Аварійні викиди відсутні.

Згідно СанПіН №173 від 19.06.1996 р, нормативний розмір санітарно-захисної зони встановлено: – 100 м для цеху по виробництву паливних брикетів з відходів деревини , 50 м для металообробного виробництва. Для опалювальних приладів СЗЗ не встановлюється.

Відповідно до розрахунків розсіювання, викиди із джерел забруднення навколишнього середовища від майданчика №1 КП «Комунсервіс» Зеленської сільської ради не будуть створювати перевищення ГДК у приземному шарі атмосферного повітря у житловій зоні по жодній зі шкідливих речовин, тому негативного впливу на елементи навколишнього середовища дана ділянка не чинитиме і не вплине на санітарно-гігієнічну ситуацію в зоні постійного проживання населення.

Внести зауваження та отримати більш детальну інформацію можна у Петрівській районній державній адміністрації за адресою: 28300, смт. Петрове, вул. Святкова, 20, телефон 8 (05237) 9-63-01, 9-62-80 (крім суботи та неділі).