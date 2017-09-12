Громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру

Громадські та інші роботи тимчасового характеру останнім часом набули популярності, адже вони є своєрідним ланцюжком між роботодавцями і громадянами, які шукають роботу. Так, для безробітних, які не можуть у силу різних причин знайти постійну роботу, це можливість отримати хоч і тимчасовий, але ж гарантований заробіток. А для роботодавців – можливість залучити до виконання тимчасової роботи додаткову робочу силу. Крім того, люди, які виконують тимчасові роботи, мають можливість відновити й певним чином вдосконалити свої професійні навички або набути додаткових, що також позитивно впливає на їхнє подальше працевлаштування. Слід зазначити, що ці роботи мають особливе значення саме для безробітних із сільської місцевості, адже іноді вони стають єдиним джерелом доходів для сімей цієї категорії громадян.

З приходом весни зійшов сніг і відкрив на подвір’ях, вулицях, скверах і парках накопичене за зимовий період сміття. Аби очистити та зробити довкілля ошатним, Петрівський районний центр зайнятості сприяє організації громадських та інших робіт тимчасового характеру із залученням безробітних громадян. Завдяки успішній спіпраці з такими роботодавцями району, як ТОВ АФ «Маяк» (керівник - В.П. Кузнецов), СКВ “Росія” (керівник - В.Г. Максімов), СФГ “Роксолана” (керівник - В.І. Больбот) та іншими упродовж січня-березня поточного року у роботах тимчасового характеру взяли участь понад 100 безробітних, які перебували на обліку в центрі зайнятості. Під час зазначених робіт було проведено роботу з упорядкування територій підприємств та благоустрій населених пунктів.

Організація громадських робіт неможлива без спів¬праці сільських та селищних рад району з центром зайнятості, адже, насамперед, це вирішення ряду суспільнокорисних питань на їх територіях, сприяння зайнятості безробітних за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування.

Громадські та інші роботи тимчасового характеру для роботодавців є своєрідним механізмом підбору постійних працівників, а для безробітних - можливістю відчути себе потрібними суспільству, працювати в колективі та відновити мотивацію до праці.

Катерина Овдій, заступник начальника відділу надання соціальних послуг Петрівського районного центру зайнятості